عقد مساء الأحد 16 الجاري اجتماع الجمعية العمومية العادية عن العام 2021 للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، وقد حضرت بدور بو ناشي عن إدارة الجمعيات الأهلية، وفريق الإدارة بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما حضر أعضاء الجمعية العمومية المشتركين الكرام، كذلك المدقق الخارجي للجمعية (مكتب البزيع وشركاؤه لتدقيق الحسابات)، وقد تمت المصادقة على التقريرين الإداري والمالي لعام 2021. وانتهى الاجتماع بانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة وهم د.محمد إسماعيل الأنصاري، ونوال عبدالله المطوع ود.شيخة عبدالله شاهين الغانم. ثم اجتمع مجلس الإدارة المنتخب ووزعت المناصب الإدارية بالتزكية كالتالي: سبيكة الجاسر رئيس الجمعية، سلوى رزوقي نائب الرئيس، د.محمد الأنصاري أمين السر، نوال المطوع أمين الصندوق، وعضوية: بدر بن ناجي، نورة الغرير، د.شيخة الغانم.