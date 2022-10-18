زيادة شبابيك صرف الأدوية بهدف تقليل فترة انتظار المريض وزيادة مساحة ساحة الانتظار لاستيعاب أكبر عدد ممكن

نسعى للتوسع في عيادات الاستشارات الدوائية واستحداث صيدلية للأورام وتحضير محاليل الدواء الكيماوي لمرضى الأورام

عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم الصيدلية في مستشفى الجهراء الجديد الصيدلاني حمود الشمري عن افتتاح عيادة لـ«الاستشارات الدوائية» في صيدلية العيادات الخارجية للمستشفى، حيث يعمل بها صيادلة ذوو كفاءة علمية عالية لإعطاء شرح تفصيلي للاستخدام الامثل للأدوية للمراجعين. وذكر الشمري في حوار مع «الأنباء» انه تم البدء بتطبيق الصيدلية الإكلينيكة، حيث جار التوسع في تقديمها في مستشفى الجهراء الجديد، لافتا الى تطبيق شبه كامل للوصفة الإلكترونية، والتي من خلالها يصل للمريض لحظة صرف الدواء اشعار عبر تطبيق «سهل» بجميع الأدوية التي تم صرفها بجرعاتها المختلفة. وكشف عن عدد من الخطط المستقبلية لقسم الصيدلية بمستشفى الجهراء من ضمنها التوسع في تقديم خدمة الصيدلة الإكلينيكية، وعيادات الاستشارات الدوائية، فضلا عن استحداث صيدلية للأورام وتحضير محاليل الدواء الكيماوي chemotherapy لمرضى الاورام.وفيما يلي تفاصيل الحوار:



بعد انتقالكم الى المستشفى الجديد.. ما النقلة النوعية التي حدثت لقسم الصيدلية؟



بعد الانتقال الى مستشفى الجهراء الجديد حدثت اكثر من نقلة نوعية، شملت زيادة شبابيك الصرف للمرضى في الصيدليات بهدف تقليل فترة انتظار المريض لتسلّم أدويته، إضافة الى زيادة مساحة ساحة انتظار المرضى لتستوعب أكبر عدد ممكن.



وجار حاليا تجهيز شاشات العرض بساحات الانتظار بمواد إعلامية دوائية لتثقيف المرضى، إضافة الى زيادة المساحة التخزينية داخل الصيدليات مما يتيح إمكانية التخزين حسب اشتراطات السلامة الدوائية، كما ان لدينا في مستشفى الجهراء الجديد احدث أجهزة الصرف الدوائي وتم ربطها بالنظام الإلكتروني لمستشفى الجهراء.



كم عدد الصيدليات الموجودة في مستشفى الجهراء الجديد؟



لدينا في قسم الصيدلية بمستشفى الجديدة 4 صيدليات وهي:



1 ـ الصيدلية المركزية، وتضم «وحدة الأدوية المخدرة ـ وحدة التغذية الوريدية ـ وحدة المحاليل الوريدية ـ وحدة المضادات الحيوية ـ وحدة الصيدلة الإكلينيكية».



2 ـ صيدلية العيادات الخارجية وتضم «عيادة الاستشارات الدوائية ـ وحدة صرف الأدوية الخاصة».



3 ـ صيدلية الأمومة وتضم «وحدة الأدوية المخدرة ـ وحدة صرف ادوية الخصوبة».



4 ـ صيدلية الحوادث.



5 ـ وحدة المخزن الطبي وتضم «المخزن الطبي للأدوية ـ المخزن الطبي للمستهلكات».



هل هناك توسع مستقبلا في عدد الصيدليات؟



٭ تم مؤخرا التوسع بإضافة صيدلية الكلى الى صيدليات قسم الصيدلة لتقدم خدمة تخصصية لمرضى الكلى من الصرف الدوائي الى توضيح التداخلات الدوائية والتواصل مع الأطباء لتعديل بعض جرعات الأدوية حسب الحالة الطبية للمريض.



ما التنسيق بينكم وبين ادارة المستودعات الطبية لتوفير الادوية؟ وهل هناك ربط آلي فيما بينكم؟



٭ يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر بين قسم الصيدلة والمستودعات الطبية لتوفير كافة الادوية التي تحتاجها مستشفى الجهراء، اضافة الى توفير احدث الادوية التي يتم توريدها الى المستودعات الطبية، كما يتم التواصل على مدار الساعة مع المستودعات الطبية لتوفير الادوية الطارئة عند الحاجة الماسة إليها



اما بخصوص الربط بين المستودعات الطبية، فيجري العمل حاليا على الربط الالكتروني بين مستشفى الجهراء والمستودعات الطبية من خلال التكامل الالكتروني بين الأنظمة التشغيلية في الجهتين



الاستشارة الدوائية



سمعنا عن افتتاح عيادة للاستشارات الدوائية.. هل تحدثنا عنها؟



٭ تم افتتاح عيادة للاستشارات الدوائية وهي عيادة منفصلة بصيدلية العيادات الخارجية يعمل بها صيادلة ذوو كفاءة علمية عالية، اضافة الى الخبرة الدوائية، حيث يتم توجيه المريض الذي يكون بحاجة استشارة في تلك العيادة، والتي يتم من خلالها اعطاء شرح تفصيلي للاستخدام الامثل للادوية وتوضيح التداخلات الدوائية، كما تتوافر مواد توضيحية لاستخدام إبر الحقن الذاتي كإبر الانسولين.



الصيدلية الالكترونية



ماذا عن الصيدلية الالكترونية؟ هل أطلقتموها في مستشفى الجهراء؟



٭ قسم الصيدلة في مستشفى الجهراء الجديد كان سباقا في تدشين الصيدلية الإلكترونية، كما أن لدينا تطبيقا شبه كامل للوصفة الإلكترونية، حيث يصل للمريض لحظة صرف الدواء اشعار عبر تطبيق «سهل» بجميع الأدوية التي تم صرفها بجرعاتها المختلفة



إنجازات



ما الإنجازات التي قمتم بها كقسم صيدلية في مستشفى الجهراء؟



٭ هناك العديد من الانجازات في قسم الصيدلية بمستشفى الجهراء الجديد، والتي من ضمنها افتتاح صيدلية تخصصية لأمراض الكلى، ومشاركة الفريق الطبي في الاختيار الامثل للمضادات الحيوية للمرضى المنومين بالمستشفى وذلك من خلال وحدة المضادات الحيوية والمشاركة في فريق antibiotic stewardship، علاوة على توفير جميع الخدمات الصيدلانية والدوائية خلال جائحة كورونا، وتوصيل الادوية الى المنازل خلال فترة الحظر الكلي والجزئي اثناء الجائحة، والبدء في تقديم خدمات الصيدلة الإكلينيكية.



الخطط



ما الخطط المستقبلية لتطوير قسم الصيدلية في مستشفى الجهراء؟



٭ لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير العمل في قسم الصيدلية بمستشفى الجهراء الجديد، والتي من ضمنها التوسع في تقديم خدمة الصيدلة الإكلينيكية، والتوسع في خدمة عيادات الاستشارات الدوائيه، فضلا عن تقديم خدمة المقارنات الدوائية medication كما أن من الخطط المستقبلية استحداث صيدلية للأورام بعد افتتاح قسم الأورام بالمستشفى، اضافة الى تحضير محاليل الدواء الكيماوي chemotherapy لمرضى الأورام.



ما الجديد لديكم؟



٭ يتم حاليا التجهيز لإنشاء مركز الاعلام الدوائي لاستقبال استفسارات الطاقم الطبي والرد عليها على مدار الساعة طبقا لأحدث البروتوكولات العلاجية.



•هل لديكم اعداد كافية من الصيادلة لتغطية المستشفى الجديد؟



في الوقت الحالي لدينا اعداد كافية للخدمات الصيدلانية التي يقدمها القسم ولكن في التوسع المستقبلي نحن بحاجة الى زيادة الأعداد لدينا، وذلك لأن الخطة المستقبلية لقسم الصيدلة تضم تشغيل صيدلية الأورام ووحدة تحضير المحاليل الكيماوية إضافة الى التوسع في الخدمات الإكلينيكية بالمستشفى.



هل تحتوي الصيدلية لديكم على مختبر تحضيري لبعض الادوية؟



٭ نعم، لدينا وحدة التصنيع الدوائي لتحضير بعض التركيبات الدوائية طبقا لدستور الأدوية الكويتي KNF، حيث تكون تلك التركيبات المطلوبة ليس لها مثيل في الأدوية الجاهزة فيقوم فريق من الصيادلة والفنيين بتحضير تلك التركيبات بعد عمل الحسابات الدقيقة المطلوبة وذلك في بيئة نظيفة معقمة.



هل طبقتم الصيدلية الاكلينيكية في مستشفى الجهراء؟



٭ نعم تم البدء بتطبيق الصيدلية الأكلينيكة بعد قرار وزير الصحة، وتوضيح مهام وصلاحيات الصيدلى الاكلينيكي، كما جار التوسع في تقديم الصيدلة الأكلينيكية في مستشفى الجهراء الجديد.



ما الخدمات التي تقدمونها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؟ وهل هناك مكان مخصص لهم لتسلّم ادويتهم او منحهم الاولوية؟



٭ تم تخصيص 3 شبابيك صرف بصيدلية العيادات الخارجية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتم منحهم الأولوية بالصرف، ويتم تخصيص صيادلة على كفاءة عالية لصرف ادوية كبار السن، وذلك لحاجتهم لشرح واف مفصل لكيفية استخدام الأدوية مع كتابه كافة التعليمات والإرشادات الصيدلانية على عبوات الأدوية بعبارات واضحة ومفهومة.



كلمة اخيرة؟



٭ نتقدم بالشكر الجزيل لقيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون، كما أتقدم بالشكر الجزيل لمدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي ومدير المستشفى د.غالب البصيص ورئيس الهيئة الطبية د.عبدالرحمن الشمري على الدعم اللا محدود وتذليل جميع العقبات أمامنا لتقديم افضل خدمة للمراجعين لصيدليات مستشفى الجهراء الجديد، كما لا أنسى أن اتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لجميع العاملين من اخواني واخواتي في قسم الصيدلة في مستشفى الجهراء على جهودهم الجبارة وما يقومون به من خدمات مقدمة لجميع المرضى.





الوصفة الإلكترونية





أكد رئيس قسم الصيدلية في مستشفى الجهراء الجديد الصيدلي حمود الشمري على أن القسم يعد من أوائل الاقسام في المستشفيات التي طبقت الوصفة الإلكترونية.



توصيل الأدوية



اشار رئيس قسم الصيدلية في مستشفى الجهراء الجديد الصيدلي حمود الشمري الى تقديم خدمة توصيل الادوية الى المنازل خلال جائحة كورونا لمساعدة المرضى خلال فترة الحظر الكلى والجزئي، وتم ايقافها لعودة الحياة الطبيعية بفضل الله ثم جهود المخلصين في هذا الوطن.