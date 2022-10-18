عبدالكريم العبدالله



شارك رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله في احتفالية جائزة الشيخ زايد الدولية للطب التكميلي والمؤتمر العالمي الخامس لـ «الطب النبوي» والذي أقيم في دولة الامارات العربية المتحدة «أبوظبي». وأكد د.محمد الجارالله انه يجب تأطير قواعد الطب التكميلي والطب النبوي ليصبح مبنيا على البراهين من خلال الدراسات والبحوث المحكمة والمنشورة في أكبر مجلات الطب الموثوقة عالميا، حتى لا يتعرض هذا الموروث الحضاري للتشوية والتزييف من قبل الكثير ممن تسلم قيادة الطب البديل أو التكميلي بالعبارات المصقولة والدعايات المنمقة والتي لا تمت للعلم بصلة فتسبب ضررا محدق على العامة الذين يتلقون هذا التزييف. واشار د.الجارالله الى أن اللجنة العلمية للمؤتمر لهذا العام تلقت عددا كبيرا من الأوراق والأبحاث، حيث تم استخلاص منها ما يقارب 30 بحثا كان على رأسها علوم «النانو» وتطبيقاته في العديد من الأغذية والأطعمة التي ذكرت في الأحاديث الشريفة، وثبتت فعاليتها العلمية كالمواد الفاعلة في الحبة السوداء والعسل والسواك وغيرها، وكذلك دراسة الأعشاب الصيدلانية، والحجامة، والتي حظيت بعدد من الابحاث المنشورة علميا، فضلا عن غيرها من المحاور المهمة المرتبطة بالطب البديل المبنى على البراهين، والتي عرضت على المشاركين في المؤتمر من أطباء وصيادلة وباحثين، ولاقت الصدى الطيب والقبول لديهم. وقد تم تكريم د.محمد الجارالله من قبل رئيس المؤتمر وعميد كلية الطب بالمملكة العربية السعودية على المشاركة، وعلى دور المنظمة في قيادة الطب الإسلامي وإرساء الحقائق الطبية والفتاوى في الإطار الشرعي الموثوق، ثم اختتمت اعمال المؤتمر بحفل توزيع جائزة الشيخ زايد الدولية للطب التكميلي.