سموه يفتتح صباح اليوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.. ومحمد هايف: اللقاء كان مميزاً ونشكر سموه على دوره المهم

ثامر السويط بعد لقائه ومجموعة نيابية نائب الأمير: اللقاء حمل كل بشائر الخير وحديث سموه استمرار لمضامين الخطاب التاريخي

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان

يفتتح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ ١٧ لمجلس الأمة.

وكان سموه التقى عددا من النواب صباح أمس، ووصف النائب ثامر السويط اللقاء بأنه «بشائر خير». وقال: ان اللقاء مع سموه تجاوز الساعتين، وحمل كل بشائر الخير، وهذا ليس من باب المجاملة. وأضاف: حديث سموه ودعوته المباشرة للمحاسبة ومواجهة الحكومة عند الخطأ أو التجاوز، وتحملنا لمسؤوليتنا كنواب، والعمل على خدمة المواطن في كل القضايا، إنما هو استمرار لمضامين الخطاب التاريخي والانحياز للشعب.

من جهته، قال النائب محمد هايف: كان لقاء النواب مع سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، لقاء مميزا. وأضاف: نشكر سموه على دوره المهم في هذه المرحلة السياسية من تاريخ الكويت. وكان عدد من النواب باركوا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ثقة القيادة السياسية به وبتشكيل حكومته الجديدة، داعين إياه إلى تقديم برنامج عمل واقعي واضح محدد الزمن قادر على تحقيق الرفاه للشعب الكويتي، متمنين له في الوقت نفسه تحقيق مزيد من الإنجاز والتنمية التي تصب في صالح البلاد والعباد.

وفي هذا الإطار، قال النائب فارس العتيبي: نأمل وضع برنامج عمل واضح يرضي طموح الشعب الكويتي ويحقق تطلعاته. من جهته، قال النائب خالد العميرة: لن نتهاون في المساءلة، وكذلك الدعم لكل من ينجز لخدمة الوطن والمواطنين. أما النائب حمد العبيد فقال: نبارك تشكيل الحكومة ونتطلع إلى برنامج عمل حكومي واقعي وطموح بمشاريع عمل محددة المدة والميزانية.

من جانبه، أمل النائب ماجد المطيري، أن يكون الإنجاز لما فيه مصلحة الوطن، وتكون أولويات المواطن عنوان المرحلة. وقال النائب د. مبارك الطشة: الإسكان وتحسين جودة التعليم ‏وعلاج اختلالات الرواتب من القضايا المهمة، وعلى الحكومة جعلها أولوية في برنامج عملها.