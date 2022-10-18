وزّع جدول أعمال الجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر المقرر عقدها اليوم الثلاثاء ويتضمن حفل الافتتاح والجلسة الأولى النحو التالي:



أولا - حفل الافتتاح، ويشمل الآتي:



- استقبال سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، من قبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس السن.



- يتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، بالتوقيع في سجل الشرف (القاعة الأميرية).



- يتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، والسيد رئيس السن بأخذ أماكنهم على المنصة.



- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.



- تلاوة مرسوم الدعوة.



- النطق السامي.



- ترحيب رئيس السن بسمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه،.



- تلاوة الخطاب الأميري.



- رفع الجلسة والتوجه إلى استراحة الأعضاء للتشرف بالسلام على سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، وأخذ الصور التذكارية.



- توديع سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، من قبل لجنة الاستقبال.



- استئناف الجلسة وعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال.



ثانيا - جدول الأعمال ويشتمل على:



1 - البند الأول: الوثائق الخاصة بتشكيل الوزارة بمناسبة بدء الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة وفقا للمادة (68) من اللائحة.



2 - البند الثاني: أداء اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور.



3 - البند الثالث: انتخاب الرئيس.



4 - البند الرابع: انتخاب نائب الرئيس.



5 - البند الخامس: انتخاب أمين السر.



6 - البند السادس: انتخاب المراقب.



7 - البند السابع: انتخاب أعضاء اللجان:



تنص المادة (93) من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله».



(أولا): لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري «كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء».



(ثانيا): اللجان الدائمة:



أ - لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.



ب - لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة.



ج - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة.



د - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.



هـ - لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.



و - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة.



ز - لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.



ح - لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.



ط - لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة.



ي - لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة.



ك - لجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).



8 - البند الثامن: كشف بالمراسيم بقوانين التي صدرت من 4 من محرم سنة 1444هـ الموافق 2 أغسطس سنة 2022م حتى 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 من أكتوبر 2022م.



9 - البند التاسع: ما يستجد من الأعمال.