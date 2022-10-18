وزّع جدول أعمال الجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر المقرر عقدها اليوم الثلاثاء ويتضمن حفل الافتتاح والجلسة الأولى النحو التالي:
أولا - حفل الافتتاح، ويشمل الآتي:
- استقبال سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، من قبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس السن.
- يتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، بالتوقيع في سجل الشرف (القاعة الأميرية).
- يتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، والسيد رئيس السن بأخذ أماكنهم على المنصة.
- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- تلاوة مرسوم الدعوة.
- النطق السامي.
- ترحيب رئيس السن بسمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه،.
- تلاوة الخطاب الأميري.
- رفع الجلسة والتوجه إلى استراحة الأعضاء للتشرف بالسلام على سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، وأخذ الصور التذكارية.
- توديع سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله ورعاه، من قبل لجنة الاستقبال.
- استئناف الجلسة وعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال.
ثانيا - جدول الأعمال ويشتمل على:
1 - البند الأول: الوثائق الخاصة بتشكيل الوزارة بمناسبة بدء الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة وفقا للمادة (68) من اللائحة.
2 - البند الثاني: أداء اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور.
3 - البند الثالث: انتخاب الرئيس.
4 - البند الرابع: انتخاب نائب الرئيس.
5 - البند الخامس: انتخاب أمين السر.
6 - البند السادس: انتخاب المراقب.
7 - البند السابع: انتخاب أعضاء اللجان:
تنص المادة (93) من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله».
(أولا): لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري «كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء».
(ثانيا): اللجان الدائمة:
أ - لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.
ب - لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة.
ج - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة.
د - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.
هـ - لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.
و - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة.
ز - لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.
ح - لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.
ط - لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة.
ي - لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة.
ك - لجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
8 - البند الثامن: كشف بالمراسيم بقوانين التي صدرت من 4 من محرم سنة 1444هـ الموافق 2 أغسطس سنة 2022م حتى 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 من أكتوبر 2022م.
9 - البند التاسع: ما يستجد من الأعمال.