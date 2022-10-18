فارس العتيبي: نأمل وضع برنامج عمل واضح يرضي طموح الشعب الكويتي ويحقق تطلعاته

حمد العبيد: نبارك تشكيل الحكومة ونتطلع إلى برنامج عمل حكومي واقعي وطموح

ماجد المطيري: نأمل أن يكون الإنجاز لما فيه مصلحة الوطن وتكون أولويات المواطن عنوان المرحلة

خالد العميرة: لن نتهاون في المساءلة وكذلك الدعم لكل من ينجز لخدمة الوطن والمواطنين

مبارك الطشة: الإسكان وتحسين جودة التعليم وعلاج اختلالات الرواتب من القضايا المهمة وعلى الحكومة جعلها أولوية

سلطان العبدان



بارك عدد من نواب مجلس الأمة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ثقة القيادة السياسية به وبتشكيل حكومته الجديدة، داعين إياه إلى تقديم برنامج عمل واقعي واضح محدد الزمن قادر



على تحقيق الرفاه للشعب الكويتي،



متمنين له في الوقت نفسه، تحقيق مزيد من الإنجاز والتنمية التي تصب في صالح البلاد والعباد.



من جهته، قال النائب فارس العتيبي: «نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، ونأمل منها وضع برنامج عمل واضح يرضي طموح الشعب الكويتي ويحقق تطلعاته، ‏كما نطالب بالتصويت العلني لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس لتحقيق الشفافية».



بدوره، قال النائب خالد العميرة «بعد هذا التشكيل الوزاري الذي لم يكن بالصورة التي كنا نتمناها نوجه رسالة واضحة بأننا سنكون متابعين لأداء الوزراء كافة، ‏ولن نتهاون في المساءلة، ‏والدعم لكل من ينجز لخدمة الوطن والمواطنين».



من جهته، قال النائب حمد العبيد: «نبارك تشكيل الحكومة ونتطلع إلى برنامج عمل حكومي واقعي وطموح بمشاريع عمل محددة المدة والميزانية، ويحسن المستوى المعيشي للمواطن ويعالج اختلالات الرواتب وينهي المشكلة الإسكانية ويضع تحسين التعليم على رأس الأولويات، ‏وسيكون ذلك محل دعمنا في حال الإنجاز وتحت الرقابة والمحاسبة في حال الإخفاق».



أما النائب ماجد مساعد المطيري، فقال: «نهنئ سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء الجدد بنيلهم الثقة الغالية في تقلد المناصب الوزارية في الحكومة الحالية، ونأمل ان يكون الإنجاز لما في مصلحة الوطن وتكون أولويات المواطن عنوان المرحلة».



أما النائب د.مبارك الطشة فقال إن «الإسكان وتحسين جودة التعليم‏ وعلاج اختلالات الرواتب‏ وتحسين المستوى المعيشي‏ وحل الأزمة المرورية وكل ما يهم المواطن ‏قضايا مهمة على الحكومة أن تجعلها أولوية في برنامج عملها وعليها تقديمه‏ بأسرع وقت ممكن فالبرنامج ومدى الالتزام به هو الفيصل في التعاون مع الحكومة».