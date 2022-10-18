القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار أن مصر ستعمل خلال رئاستها للدورة المقبلة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة على استكمال ما تم إنجازه والتعاون مع جميع الأشقاء لرسم خارطة طريق لمنظومة التعاونيات بالقارة الأفريقية، بما يتناسب مع حجم التحديات الحالية التي تواجهها، ولتحقيق ما تصبو إليه الحركة التعاونية الأفريقية من طموحات تعزز من قدراتها على المساهمة في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية والاقتصادية لقارتنا العظيمة.



جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للدكتور عاصم الجزار بمناسبة تنصيب مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة لثلاثة أعوام قادمة، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الـ 13، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بمشاركة نحو 52 دولة أفريقية تحت عنوان «معاً لتنمية أفريقيا»، تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني.



وقال وزير الإسكان «إن المؤتمر ينعقد في توقيت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية بالغة الدقة والصعوبة، والتي أثرت بشكل كبير على معدلات التنمية لدى كثير من دول العالم، خاصة في القارة الأفريقية»، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة الحالية تدفع إلى تعزيز التعاون الافريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة حتى نستطيع تجاوز صعوبة الظروف الحالية عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة.



وأضاف أن مصر تقوم حاليا بمد يد العون لجميع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة من خلال بروتوكولات تعاون في العديد من مجالات التنمية، كما تسهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والشبكات الحديثة للطرق والكباري والأنفاق والمحطات العملاقة لتوليد الطاقة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة.



ولفت إلى أن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الحق في السكن، موضحا أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مشروعات الإسكان من خلال استراتيجية تحقق ثلاثة أهداف، وهي دعم الفئات غير القادرة ومساندة فئات الإسكان المتوسط والإتاحة لفئات الدخل المرتفع.



كما أوضح أنه في إطار سعي مصر نحو تحقيق الاستدامة ودعم كل الفئات الاجتماعية، خاصة محدودي الدخل، وتحسين سبل المعيشة للمواطن، قامت الدولة المصرية بتطوير 250 ألف وحدة سكنية لتطوير وإعادة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة، بالإضافة إلى تقديم الوحدات السكنية المدعمة لمواطنيها ضمن مبادرتي الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين بإجمالي 1.5 مليون وحدة سكنية، والتي تعتبر من أكبر مشروعات الإسكان على مستوى العالم، وذلك لتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري.