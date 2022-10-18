القاهرة ـ ناهد إمام



أكد وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي فورا إلى لبنان، فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية.



وشدد وزير البترول ـ خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني د.وليد فياض، الذي يزور القاهرة حاليا ـ على استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في إطار العلاقات والروابط المتينة، التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيق.



من جانبه، وجّه وزير الطاقة اللبناني الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا على موقفها المساند دوما للدولة اللبنانية، خاصة في تلك المرحلة المهمة.