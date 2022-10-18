يشارك مجلس الأعمال الأميركي ـ اتحاد الغرف التجارية الأميركية «ABCK-AmCham» كشريك إستراتيجي في المؤتمر والمعرض الخليجي الثالث للأمن السيبراني بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبتنظيم من شركة «كونسولينزا جلوبال».



وصرح رئيس غرف التجارة الأميركية بيت سويفت بأنه كجزء من الجهود التي تبذلها غرف التجارة الأميركية لتعزيز وزيادة الوعي بالمصالح الأميركية، تمت دعوة شركة سيسكو للأنظمة Cisco وشركة بالو آلتو Palo alto الأميركيتين للمشاركة كمتحدثين فخريين وكأعضاء في اتحاد غرف التجارة الأميركية.



وأشار سويفت إلى أنه ونظرا لأن العالم ينغمس في العصر الرقمي، فإننا نرى زيادة هائلة في التهديدات والهجمات الإلكترونية التي تمر بها المنظمات والكيانات في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء كل يوم.



وأوضح سويفت أن نموذج الأمان التقليدي لم يعد كافيا، ويجب علينا النظر في تقديم أفضل الممارسات الأمنية للمؤسسات والشركات للتنقل عبر رقمنة جميع القطاعات، وخصوصا في الكويت.



ويتمثل جزء من هدفنا كغرفة تجارة في نشر الوعي حول مواضيع مختلفة تؤثر على مجتمع أعمالنا واهتمام الولايات المتحدة بالكويت. يلامس الأمن السيبراني كل قطاع على حدة، لذلك وجدنا أنه من المهم أن يكون لدينا تمثيل كشركاء استراتيجيين في هذا المعرض، حيث مكننا المعرض من جلب خبراء من الشركات الأميركية لمشاركة آرائهم وأفضل الممارسات مع المشاركين.



ويهدف اتحاد غرف التجارة الأميركية إلى دعم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت، وقد مكننا هذا المؤتمر من تسهيل تبادل المعرفة بين البلدين.