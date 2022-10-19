عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والديني والخاص والتربية الخاصة (بنين - بنات)، عدا رياض الأطفال، للمشاركة في الدورة السابعة من مبادرة «تحدي القراءة العربي» للعام الدراسي 2022/2023م، والتي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشجع حب القراءة لدى المتعلمين في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم، حيث إنها تؤدي إلى تنمية مهاراتهم في التفكير التحليلي والنقدي والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي.



وطالب المقصيد بتعميم النشرة على المتعلمين في وزارة التربية مع توضيح آلية المبادرة للعام السابع على التوالي لحثهم على المشاركة فيها.



من جهة أخرى، أصدرت وزارة التربية قرارا وزاريا بشأن إغلاق مبنى روضة الفل في قطعة 9 من مدينة سعد العبدالله السكنية، والتابعة لمنطقة الجهراء التعليمية اعتبارا من العام الدراسي الحالي، وستتولى منطقة الجهراء التعليمية مسؤولية نقل طلبة هذه الروضة إلى باقي مدارس رياض الأطفال المحيطة، كما ستتولى المنطقة مسؤولية نقل أعضاء الهيئة الإشرافية والتعليمية والإدارية.