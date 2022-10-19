أعلن رئيس لجنة اقتراع طلبة كلية العلوم الإدارية أ.وائل الوزان عن فوز قائمة المستقلة في انتخابات جمعية كلية العلوم الإدارية بعدد أصوات 1190 وتلتها القائمة المعتدلة بعدد أصوات 473 صوتا، في حين أعلن رئيس لجنة اقتراع طلبة كلية الآداب د.طارق دشتي عن فوز قائمة التآلف في انتخابات جمعية كلية الآداب بعدد أصوات 1526 وتلتها القائمة المستقلة بعدد أصوات 130 صوتا.



أما في كلية طب الأسنان فأعلن رئيس لجنة اقتراع الطلبة أحمد النجادة عن فوز قائمة المستقلة في انتخابات جمعية كلية طب الأسنان بعدد أصوات 114 وتلتها القائمة الحرة بعدد أصوات 78 صوتا.



وكان أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.محمد إبراهيم زينل، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي قاما بجولة تفقدية في كليتي الآداب والعلوم الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك للاطلاع على سير العملية الانتخابية لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2022، ورافقه في الجولة كل من القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي، ومراقب أنشطة وفعاليات الكليات الإنسانية والعمادات النوعية مرام العوضي.



وكان في استقبالهم في كلية الآداب القائم بأعمال عميد الكلية د.عبدالله الهاجري والعميد المساعد للشؤون الطلابية د.مشاري الموسى والمدير الإداري بالكلية نواف العتيبي، كما كان في استقباله في كلية العلوم الإدارية رئيس قسم الإدارة والتسويق د.عادل الوقيان، والمدير الإداري بالكلية فتحية الكندري، حيث جال أمين عام الجامعة والوفد المرافق له على لجان الاقتراع، والتقى بممثلي القوائم الطلابية وإدارات الكليات.



وحث أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د.محمد زينل ممثلي القوائم الطلابية على ضرورة الامتثال للائحة النظام الطلابي، وذلك لنقل صورة مشرفة تليق بالسمعة الأكاديمية لجامعة الكويت، مؤكدا أهمية إبراز دور الطالب في إنجاح العملية الانتخابية وكذلك أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية.



بدوره، أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.سامي الدريعي على ضرورة الامتثال إلى الثوابت المجتمعية والديموقراطية في الكويت، وحث أبناءه الطلبة على الالتزام بما يعكس الوجه المشرق للانتخابات في جامعة الكويت وتجنب كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو القبلية.