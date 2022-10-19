أعلن قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، عن اختيار د.ضاري عادل الحويل الأستاذ المشارك في القسم ضمن اللجنة العلمية لمؤتمر مجموعة العمل الخليجية لتطوير القوى العاملة في الرعاية الصحية الرقمية 2022 المزمع عقده في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 1-4 نوفمبر 2022.



تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر مجموعة العمل الخليجية لتطوير القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية، والذي يعقد سنويا بحضور كبار المسؤولين والباحثين، يهدف إلى إنشاء بيئة لاستدامة النظام الصحي عبر تمكين وتطوير مهارات العاملين في مجال الصحة الرقمية، وكانت جامعة الكويت ممثلة بقسم علوم المعلومات من الشركاء الأكاديميين في المؤتمر وسبق لأعضاء هيئة التدريس المشاركة كمتحدثين ورؤساء جلسات في المؤتمر، وتقوم على المؤتمر كوكبة علمية تطوعية خليجية مميزة وبشراكات حكومية مثل مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأطباء الأميركية ومؤسسة (HIMSS) غير الربحية العالمية.