مع دخول فصل الخريف واعتدال الطقس، تنتعش محلات بيع النباتات والمزروعات المختلفة في سوق المشاتل، فتغص بهواة الزراعة، لاسيما خلال عطلة نهاية الأسبوع.



ويعتبر شهر أكتوبر أنسب فترة في العام لزراعة الحدائق وتشتيل الأحواض الزراعية في المنازل نظرا لاعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة النسبية.



وتزدان المشاتل بأنواع مختلفة من النباتات التي تجذب الزبائن لاسيما الزهور الموسمية التي تناسب أجواء الكويت الشتوية والربيعية ومن أشهرها زهور البيتونيا والزينيا وماري غولد والأليسوم وأبو خنجر والكرزنتم وفم السمكة والأستر والقرنفل وغيرها الكثير.



ومن جملة ما توفره المشاتل الزراعية شجيرات الورود مثل الجوري والجهنمية والفل والغاردينيا والأشجار المتسلقة المزهرة مثل ست الحسن والياسمين الهندي الأحمر المتسلق والايبوميا وبهجة الصباح، كما توفر في مثل هذه الفترة من كل عام شتلات المحاصيل الموسمية التي يمكن زراعتها في الأحواض أو التربة وأشهرها شتلات الطماطم والباذنجان والخيار والفلفل بأنواعه.



ومما يجذب هواة الزراعة عند زيارتهم للمشاتل الأشجار المعمرة والمثمرة التي تنقل وتزرع في فصل الخريف ومنها أشجار «الأكاسيا» بمختلف أنواعها وأشجار الحمضيات إضافة إلى أقسام النباتات الداخلية.