عبّر مراقب القناة الأولى في تلفزيون دولة قطر الإعلامي الفنان حمد عبدالرضا عن سعادته للمستوى الرفيع للتواجد في «ميب كوم» سوق كان الدولية للتلفزيون، التي تتواصل في الفترة من 17 الى 20 أكتوبر الجاري في مدينة كان جنوب فرنسا وسط تظاهرة هي الأهم على الصعيد الدولي لصناعة المحتوى والإنتاج التلفزيوني والترفيه في العالم.



وقال القطري حمد عبدالرضا إن وفدا رسميا يمثل دولة قطر برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للاعلام وعددا بارزا من الكوادر التي تغطي مختلف التخصصات في تلفزيون دولة قطر، وهو ما يؤكد جدية المشاركة والحضور لإتاحة الفرصة لتلك الكوادر على الوقوف على أحدث المتغيرات والمستجدات في صناعة المحتوى والتلفزيون دوليا.



وأكد مراقب القناة الاولى في تلفزيون قطر الإعلامي حمد عبدالرضا أن الإعلام القطري يعيش اليوم حالة من التحدي للكينونة بمستوى الطموحات الكبيرة التي تحملها دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا للانطلاق الى آفاق أبعد وأرحب والتأكيد على هوية وخصوصية وتفرد الإعلام القطري وصناعة الإنتاج والمحتوى، خصوصا أن الدوحة ستستضيف خلال الأيام المقبلة مونديال كأس العالم، وستكون قطر تحت الأضواء وهي كذلك دائما.



وفي ختام تصريحه، قال الإعلامي الفنان حمد عبدالرضا إن هذا التواجد القطري الرسمي الرفيع المستوى في «ميب كوم» يمهد الطريق لشراكة طويلة الأمد لدعم مسيرة الإعلام القطري والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال الخصب.