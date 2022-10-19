القاهرة - محمد صلاح



وضع المخرج هشام الرشيدي في ورطة بعد إصابة الفنانة غادة عبدالرازق في عينها إثـــر سقوطـهــا فـــي منزلهـــا واصطدامهـــا بـ «الكومودينو» بعد انقطاع التيار الكهربائي، وتورم عينيها في الحال مما اضطر الرشيدي إلى تأجيل التصوير حتى تتعافى تماما من الإصابة.



يذكر أن حكاية «تحت الحزام» من مسلسل حدث بالفعل، إخراج هشام الرشيدي، وتضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: كريم فهمي، ندى موسى، ومحمود عبدالمغني، كما توقف تصوير أحداث فيلم «جوازة بالعافية»، الذي تقوم ببطولته غادة، حيث صورت عدة مشاهد في إحدى الفيلات بمنطقة المقطم، ويشارك في الفيلم كل من: أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وآخرين.