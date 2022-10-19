دمشق - هدى العبود



انضمت الفنانة مديحة كنيفاتي إلى فريق عمل مسلسل «العربجي» من تأليف الكاتبين عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف الدين سبيعي، وإنتاج شركة «جولدن لاين».



وتجسد كنيفاتي في المسلسل شخصية جديدة عليها، حيث يشاركها في العمل عدد من نجوم الدراما السورية أبرزهم: سلوم حداد، باسم ياخور، ديمة قندلفت، نادين خوري، ميلاد يوسف.



وكانت الفنانة قد حضرت قبل ذلك بالمسلسل القصير «وثيقة شرف- فيكتوريا» كما شاركت في «على قيد الحب»، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من أبرز نجوم سورية، منهم: دريد لحام، أسامة الروماني، صباح الجزائري، نادين خوري، وسلوم حداد، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.