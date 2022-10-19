أعرب نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان، عن تمنياته في أن «يستمر كريم بنزيمة في إسعادنا» مع ريال مدريد الإسباني ومع منتخب «الديوك»، بعدما بات مواطنه أول فرنسي يتوج بالكرة الذهبية منذ «زيزو» نفسه عام 1998.



وكتب زيدان عبر حسابه على «إنستغرام»: «لقد رأيتك تعمل كثيرا لتحقق تقدما في مستواك وتصبح ما أنت عليه. لقد سعيت دائما إلى التحسن. هذه الكأس تكافئ ذاك العمل وهذا العام الاستثنائي».



وأضاف بطل العالم 1998: «أتمنى أن تستمر في إسعادنا في ريال مدريد وخلال كأس العالم مع منتخب فرنسا» في مونديال قطر المرتقب بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.



ونال بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في أغسطس الفائت ويمر بأفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.



وفي بقية الجوائز نال لاعب وسط برشلونة غافي جائزة أفضل لاعب واعد (تحت 21 عاما) ليخلف بالتالي زميله في الفريق الكاتالوني بدري الذي سلمه جائزته.



وأحرز مهاجم منتخب پولندا ونادي برشلونة الإسباني الپولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة غيرد مولر لأفضل هداف في العالم. وحصد السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الألماني «جائزة سقراط» المخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية.



وأحرز حارس مرمى منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد تيبو كورتوا جائزة «ليف ياشين» لأفضل حارس مرمى، كما نال مان سيتي الإنجليزي بطل الدوري في بلاده لقب أفضل ناد.



وتوجت لاعبة برشلونة اليكسيا بوتياس بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة للعام الثاني تواليا.