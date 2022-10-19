الدوحة - فريد عبد الباقي



أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن بيع 2.89 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم قطر 2022، من أصل 3.2 ملايين، إضافة إلى 240 ألف حزمة ضيافة، كما أنه تم تسجيل 12 ألفا و300 تصريح إعلامي، واختيار 20 ألف متطوع من أصل 420 ألف طلب قدمت من 209 دول مختلفة، 89% منهم مقيمون في قطر.



وقال المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم 2022 كولن سميث، إن قطر، والولايات المتحدة والسعودية هي الأكثر حصولا على تذاكر البطولة.



كما أعلنت اللجنة العليا عن توفير 30 ألف غرفة إضافية لزوار قطر خلال كأس العالم، وتتوافر المجموعة الأوسع من خيارات الإقامة على بوابة قطر لأماكن الإقامة، وبأسعار تبدأ من 80 دولارا لليلة الواحدة للفرد في غرفة مزدوجة، وتشمل الفنادق والشقق وقرى المشجعين وغيرها.



تطبيق تذاكر كأس العالم



إلى ذلك، أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم، تطبيق تذاكر المونديال، على هواتف الآيفون (FIFA World Cup 2022™ Tickets).



وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد النعمة إن التطبيق يتيح الوصول للتذاكر وتغيير معلوماتها وإرسالها للآخرين.

وقال مدير إدارة علاقات التسويق في كأس العالم حسن ربيعة الكواري: إن تفعيل التذاكر على التطبيق بدأ من أمس، وسيتم إرسال إيميلات رسمية لكل حملة التذاكر من «فيفا».



ملعب افتراضي للإعلاميين



كشف الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 ناصر الخاطر، عن تخصيص مركز قطر للمؤتمرات في المدينة التعليمية ليكون مقر المركز الإعلامي الرئيسي في بطولة كأس العالم، ويستقبل المركز 12300 من ممثلي وسائل الإعلام الذين حصلوا على الاعتمادات لتغطية البطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإضافة إلى سبعة آلاف شخص أيضا من ممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة من كل أنحاء العالم والذين لم يحصلوا على الاعتمادات الرسمية من «فيفا»، وستمنحهم بوابة قطر الإعلامية التصاريح لتغطية الفعاليات الأخرى في بطولة كأس العالم.



اليابان أول الواصلين



سيكون المنتخب الياباني هو أول المنتخبات التي ستصل إلى الدوحة، حيث تحدد يوم 7 نوفمبر المقبل كموعد لوصول المنتخب الذي سيخوض فترة إعداد بالدوحة للتعود على الأجواء قبل بدء منافسات البطولة، وتليه وصول المنتخبات الأخرى تباعا.



وكشف «فيفا»، عن المجموعة الأولى من الفنانين الذين سيشاركون في مهرجان «فيفا» للمشجعين الذي يقام في حديقة البدع على الكورنيش من خلال تقديم العروض الفنية والموسيقية المحلية والعالمية ومن ضمن النجوم جوليان مارلي، وغيمز، وفرقة ميامي الكويتية.