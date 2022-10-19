تتجه الأنظار اليوم الى ملعب «أولد ترافورد»، حيث يلتقي مان يونايتد المتعثر مع ضيفه توتنهام، فيما يسعى ليفربول للبناء على نتيجته الأحد ضد مان سيتي من أجل تخطي ضيفه وست هام، وذلك ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويسعى تشلسي لمواصلة صحوته بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر وتحقيق فوزه السادس تواليا محليا وقاريا من خلال تخطي عقبة مضيفه برنتفورد.



ويلعب اليوم كذلك بورنموث مع ساوثمبتون، ونيوكاسل مع إيفرتون.



إيطاليا



تقدم روما إلى المركز الرابع بترتيب الدوري الإيطالي بفوزه الصعب على سامبدوريا بهدف نظيف سجله لورينز بيليغريني (9) في ختام المرحلة العاشرة، والتي شهدت تعادل ليتشي مع ضيفه فيورنتينا 1-1.



وفي مسابقة كأس إيطاليا، تقام اليوم 3 مباريات ضمن دور الـ 64، حيث يلتقي سبيتزيا مع بريشيا، وبارما مع باري، وأودينيزي مع مونزا.



إسبانيا



يأمل ريال مدريد حامل اللقب ومتصدر الدوري الإسباني في البناء على فوزه بـ «الكلاسيكو» أمام غريمه اللدود برشلونة 3-1 ومتابعة سلسلة انتصاراته، وذلك عندما يحل ضيفا على إلتشي اليوم ضمن المرحلة العاشرة.



ويلتقي اليوم كذلك قادش مع ريال بيتيس، وبلد الوليد مع سلتا فيغو، وريال سوسييداد مع ريال مايوركا.



وفي ختام المرحلة التاسعة، قاد المهاجم الهولندي أرنوت غروينفيلد فريقه فياريال للفوز على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين سجلهما في الدقيقتين 42 و52 من ركلة جزاء.