عبدالهادي العجمي



كشف مصدر حكومي مطلع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن ان الحكومة ستبادر لتقديم عدة تصورات الى مجلس الأمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى رأسهم المتقاعدون. وأكد المصدر جدية الحكومة بهذا الشأن.

وبشأن زيادات رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة تحفظ المصدر قائلا: «أبشروا بالخير». وزاد: هناك غربلة شاملة للعلاوات والزيادات والبدلات وتوحيدها لجميع جهات الدولة بما يضمن مبدأ المساواة والعدالة.

وختم المصدر قائلا: بداية الغيث هي زيادة علاوة غلاء المعيشة بما لا يقل عن مائة دينار للمتقاعدين وموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين.