twitter facebook whatsapp viber telegram email نائب الأمير يتسلم من رئيس ديوان المحاسبة تقرير نتائج الفحص للجهات المشمولة برقابته الأربعاء 2022/10/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2067 A+ A- استمع سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مستقبل رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، حيث قدم لسموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها السنوية للسنة المالية 2021-2022.