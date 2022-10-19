استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، حيث قدم لسموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها السنوية للسنة المالية 2021-2022.