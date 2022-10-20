نظمت وزارة الصحة معرضا توعويا حول هشاشة العظام أمس في مجمع الأفنيوز لتعريف أفراد المجتمع بهذا المرض الصامت الذي يضعف العظام، ويؤدي الى كسور قد تكون نتيجتها الإعاقة الدائمة أو الوفاة.



وقالت رئيسة الرابطة الكويتية لهشاشة العظام د.نادية العلي في تصريح للصحافيين عقب افتتاح المعرض إن هذه الفعالية تأتي ضمن مشاركة الكويت العالم في الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف اليوم الخميس.



وأضافت العلي أن المعرض يستمر سبعة أيام ويتضمن لوحات توعوية توضح عوامل الخطورة التي قد تزيد احتمالية حدوث الكسور وطرق الوقاية من مرض هشاشة العظام بالغذاء المتوازن الغني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د»، والتمارين الرياضية التي تقوي العظام، لافتة إلى أن الرابطة نظمت دورات يتم من خلالها تدريب وتأهيل عدد من أطباء الرعاية الأولية لإنشاء عيادات متخصصة بمرض هشاشة العظام بمراكز الرعاية الأولية مما يسهل على المرضى الحصول على الكشف المبكر للهشاشة.



وذكرت أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن هذا المرض الصامت، مما قد يسهم في تقليل معدلات الكسور المرتبطة بالهشاشة، مبينة أن اليوم العالمي لهشاشة العظام من ضمن الأعياد الصحية على مستوى العالم والذي يحتفل به في 20 أكتوبر من كل عام لإلقاء الضوء على مرض هشاشة العظام الخطير الذي يسبب المشاكل للملايين حول العالم.



وذكرت أن الهدف من هذا اليوم العالمي هو توعية الأفراد بمرض هشاشة العظام الذي يؤثر بشدة على صحة عظام الإنسان وبأعراضه وطرق الوقاية منه والعلاج، ولتحذير الناس من الأسباب التي تؤدي الى الإصابة بهشاشة العظام.