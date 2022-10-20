نظم المعهد العالي للاتصالات والملاحة فعالية «اليوم التوعوي لسرطان الثدي» بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالمعهد، بالإضافة إلى الطالبات، وذلك على مسرح المعهد.



وحول هذه الفعالية أوضحت مساعد المدير للشئون التدريبية م. معصومة بوشهري، أنه تم تنظيم هذه الفعالية المميزة بتشجيع من إدارة المعهد، والهدف من إقامتها نشر الوعي والثقافة بهذا المرض نظرا لانتشاره بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



وقد شاركت بالفعالية عدة جهات منها مستشفى سدرة الكويت، مركز فجر الهلبان للاستشارات النفسية، آمبر فيتنس بوتيك ودايت هاوس.