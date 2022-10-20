حنان عبدالمعبود



قال الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د.خالد الصالح إن السمنة تشكل تحديا رئيسيا بالنسبة للصحة العامة، موضحا أن هناك علاقة وطيدة بين السمنة والعديد من الأمراض المزمنة، ومنها الأورام السرطانية.



جاء ذلك على هامش ورشة عمل «المستجدات في العلاقة بين السمنة وأكثر الأمراض السرطانية شيوعا»، أمس، والتي نظمها الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان بالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» ضمن فعاليات «الشهر الوردي». وبين أنه حسب منظمة الصحة العالمية في عام 2016 هناك 39% بين البالغين في العالم يعانون زيادة الوزن و13% يعانون السمنة وهناك 38.3 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون زيادة الوزن والسمنة بناء على إحصائيات 2019. وأشار إلى أن هناك علاقة وطيدة بين السمنة والعديد من الأمراض المزمنة ومنها الأورام السرطانية مثل السكري وأمراض القلب والسكنة الدماغية والكبد والمرارة، بالإضافة الى سرطانات مثل الثدي وبطانة الرحم والمبيض والثدي والقولون والمستقيم والبنكرياس.