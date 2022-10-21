الهولي: تعاون وإقبال الطالبات على المسابقة يعطينا مؤشرات إيجابية للحرص على الاستمرار

الكندري: مبرة السعد تسعى للشراكة العالمية مع مؤسسات ذات خبرة في مجال التنمية المستدامة



دارين العلي



أعلنت رئيسة مجلس ادارة مسابقة «ابتكار الكويت» الشيخة نبيلة السلمان عن مشاركة 10 دول خليجية وعربية في النسخة الحالية من المسابقة، مشيرة الى تدشين المسابقة للعام الدراسي 2022-2023 بالتعاون مع وزارة التربية بعد أن حققت نجاحات على مدى 23 عاما من العمل الدؤوب والجهد المتواصل لرعاية الطالبات المبتكرات في مجال العلوم والتكنولوجيا.



جاء ذلك على هامش الحفل الذي نظمته مبرة السعد لدعم المعرفة والبحث العلمي للإعلان عن أسماء الطالبات الفائزات في «ابتكار الكويت» مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للعام الدراسي 2021-2022.



وأكدت السلمان أن وجود مشاركات عربية للعام الثالث على التوالي من شأنه إثراء المسابقة وتحفيز طالبات الكويت على الابتكار، معربة عن الأمل في أن تحقق المسابقة أهدافها المتمثلة في تنمية روح البحث العلمي وتحفيز آلية التطوير والتنمية العلمية لدى الفتيات وخلق روح العمل الجماعي والتعاوني لدى الطالبات، موضحة انها تهدف أيضا الى تنمية حس الولاء الوطني بدعم المشاريع والابتكارات التي من شأنها بناء وخدمة المجتمع وتشجيع الفتيات على التميز بالتخصصات العلمية وتعزيز البعد الثقافي والمعرفي لديهن، مشيرة إلى أن إدارة المسابقة تعمل على اكتشاف الموهوبات والمبدعات وتطوير قدراتهن العلمية والعملية.



من جانبها، قالت مديرة المسابقة د.عائشة الهولي انها تمضي وفق مسيرتها واستراتيجيتها، مثمنة جهود الطالبات والمعلمات على جهودهن والتوجيه الفني العصب الرئيسي في صقل مواهب الأبناء وتحفيزهم على العطاء بكل ما هو جديد تماشيا مع ركب التقدم والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا.



وبينت الهولي ان هناك تعاونا وإقبالا يعطينا مؤشرات إيجابية من الجميع للتعاون والتفاعل والحرص على استمرارها من بداية انطلاق المسابقة على المستوى المحلي وصولا بها الى التنافس الشريف لتكون على مستوى الوطن العربي، مشيرة الى انه سيكون هناك تعاون مع التوجيه الفني للقاءات تعريفية وبرامج تدريبية للطالبات المشاركات لتحقيق الأهداف المرجوة من المسابقة، مؤكدة الاستعداد لتقديم كل ما يلزم لإعداد مشاريع علمية للمشاركات من المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة، بالإضافة الى تأليف قصص من الخيال العلمي بطريقة علمية مميزة للمشاركات من المرحلة الابتدائية.



بدورها، عبرت الموجهة العامة للعلوم في وزارة التربية منى الانصاري عن شكرها للطالبات المبتكرات ومديرات المدارس والموجهين الفنيين، مؤكدة أهمية المسابقة في تحفيز الطالبات على الابتكار والبحث العلمي وتأليف قصص الخيال العلمي.



من ناحيته، ذكر مستشار المسابقة د.علي الكندري ان مبرة السعد لدعم المعرفة والبحث العلمي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف منها الاهتمام بالإبداع والابتكار لدى الفتيات وإعطائهن فرصا تعليمية وتدريبية لدعم الابتكارات ودعم لجهود وزارة التربية التي تهدف الى نفس الأسباب والغاية.



وأوضح الكندري ان المبرة تسعى للشراكة العالمية مع مؤسسات ذات خبرة في مجال التنمية المستدامة للمساعدة في بناء كفاءات محلية قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية والمساهمة في بناء قدرات مهنية متطورة من خلال الاستعانة بالمناهج والبرامج وأدوات ومصادر تمكن الأفراد من ممارسة دورهم وتحمل مسؤولياتهم نحو تنمية مستدامة.



الفائزات



٭ فازت بالمركز الأول للمرحلة الثانوية الطالبات فرح حسين وجنا الشايجي وعذوب المكيمي من ثانوية فاطمة الصرعاوي عن مشروع سترة نجاة مبتكرة للغوص الحر.



٭ فازت اسراء الشمري ودانة الشطي ودرر العنزي من ثانوية اليرموك بالمركز الثاني عن مشروع التحالف مع الشمس لمستقبل مستدام، وندى العازمي ولطيفة العوضي وأنوار العربيد من ثانوية العصماء بنت الحارث بالمركز الثالث عن مشروع المطبات الفعالة.



٭ أما المرحلة المتوسطة فقد فازت مدرسة سارة راشد التوحيد بالمركز الأول ومدرسة مشرف بالمركز الثاني ومدرسة القادسية بالمركز الثالث، فيما فازت مدرسة وربة بالمركز الأول عن المرحلة الابتدائية، ومدرسة زينب بنت العوام بالمركز الثاني ومدرسة اشبيلية بالمركز الثالث.