عبدالعزيز الفضلي



قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد عبدالوهاب العدواني بجولة مفاجئة تفقدية لمبنى منطقة العاصمة التعليمية حيث تفقد خلالها إدارات وأقسام المنطقة التعليمية للاطلاع على سير وآلية العمل، ومقابلة المسؤولين والموظفين.



وأبدى الوزير بعض الملاحظات خلال تفقده الإدارات والأقسام المختلفة، ووجه المسؤولين على الفور بضرورة العمل على حلها بأسرع وقت، كما أكد ضرورة أن تكون خدمة المواطنين في جميع قطاعات الوزارة نموذجا يحتذى في سرعة الإنجاز ودقة العمل وإتقانه، مع الحرص على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المراجعين وتسهيل معاملاتهم وإجراءاتهم وفق اللوائح والقانون، مشددا بالوقت ذاته على عدم قبوله لأي تجاوزات أو أخطاء أو تقصير يعوق حركة وانتظام العمل مما يؤثر سلبا على خدمة المراجعين وتقديم الخدمة المناسبة لهم.



إلى ذلك شارك وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في الاجتماع الـ 22 لوزراء التربية ووزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير التعليم السعودي يوسف البنيان.



وأوضحت وزارة التربية الكويتية في بيان صحافي أن الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف استعرض قرارات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون.