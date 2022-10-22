عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى جابر الأحمد، د.منال عيسى جابر عن إجراء أول عملية جراحة أورام نسائية باستخدام جهاز «الروبوت الجراحي» في الكويت في المستشفى .

وذكرت د.جابر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا الإنجاز الطبي يعد نقلة نوعية بارزة في مستوى الخدمة الصحية في الكويت وخاصة في مجال جراحة الأورام النسائية، مشيرة الى انه تم اجراء هذه العملية لمريضة خمسينية مصابة بسرطان الرحم، وذلك تحت اشراف اختصاصية جراحة الأورام النسائية د.وفاء الدويسان، وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة.