يحيى حميدان



أعلن لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني لكرة القدم فهد الأنصاري اعتزاله كرة القدم رسميا، وذلك بعد مسيرة حافلة.

وقال الأنصاري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر»: «اللحظة الأصعب في حياتي كلاعب، أعلن اعتزالي كرة القدم، شكرا لمحبتكم، لا حرمني الله منكم».

وتقدم الأنصاري بالشكر لكل من سانده سواء العائلة أو نادي القادسية وجماهيره وكافة الأندية مثل اتحاد جدة والفيصلي السعوديين، كما اعتذر من جميع الأندية المحلية أو الخارجية الراغبة في التوقيع معه خلال الانتقالات الشتوية عن عدم الموافقة لرغبته في الابتعاد عن الملاعب.



يذكر أن الأنصاري مثّل «الأزرق» في أكثر من 100 مباراة دولية منذ استدعائه للمرة الأولى في عام 2007.



ولعب الأنصاري آخر مبارياته مع القادسية أمام الجهراء ضمن الجولة الرابعة من دوري «زين» الممتاز يوم 15 سبتمبر الماضي، ومنذ تولي المدرب الجديد الصربي بوريس بونياك ابتعد عن المشاركة مع «الأصفر» بشكل نهائي.

وترددت أنباء عن قرب تولي الأنصاري منصب مدير المنتخب الوطني الأول.