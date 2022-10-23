القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات حول إصدار قرار بتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على أن مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول كما هي دون إحداث أي تغييرات عليها، وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، حيث بدأت الدراسة بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية يوم السبت الأول من أكتوبر الجاري وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعا تنتهي في 5 يناير المقبل.



وناشدت الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، تم الإعلان مسبقا من خلال المجلس الأعلى للجامعات عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 /2023، حيث بدأت الدراسة يوم السبت الأول من أكتوبر 2022، ويستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعا حتى 5 يناير 2023، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم 11 فبراير 2023، وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعا، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو.