القاهرة - ناهد إمام



تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، تنطلق فعاليات اليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية في دورته الـ 25 برئاسة د. هدى يسي، تحت شعار «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي»..المجتمع المدني والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء القادم خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2022.



كما يعقد المؤتمر أيضا تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية المصرية والعربية والأفريقية والدولية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي: وزارات المالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الري، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الطيران المدني، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الآثار المصرية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.



صرحت بذلك د. هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل المؤتمر حضره ممثلو الوزارات الراعية وسفراء النيجر، صربيا، الكونغو، موريتانيا، بلجيكا، الكاميرون وكوريا الجنوبية وعدد كبير من السلك الديبلوماسي من مختلف السفارات ونخبة كبيرة من المستثمرات والمستثمرين وسيدات ورجال الأعمال من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية.



وأعلنت د. هدى يسي عن حضور وفود رفيعة المستوى في فعاليات المؤتمر وهن حرم رئيس جمهورية صربيا السيدة تمارا فوتشيتش داعمة المرأة والأمومة اقتصاديا واجتماعيا وحرم رئيس جمهورية النيجر السيدة بازوم هديزا ورئيسة مؤسسة نور ووفد من النيجر مكون من رئيس الوزراء و3 وزراء هم البيئة والطاقة والصناعة والتجارة و كابينا جيلين، شقيقة رئيس الكونغو الديموقراطية مستشار مجلس النواب الديموقراطية وحرم وزير الدفاع بالكونغو ومنسق أعمال اتحاد المستشرات العرب وممثلة حرم رئيس جمهورية موريتانيا «مريم بنت فاضل الداه»، ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة د. صفية بنت انتهاه ونجلة رئيس جمهورية نيجيريا السيدة فاطيما بوخاري ممثل اتحاد المستثمرات بنيجيريا،



بالإضافة إلى مجموعة متميزة من المسؤولين الكونغوليين تضم رئيس وزراء الكونغو وعددا كبيرا من الوزراء والمحافظين من الكونغو الديموقراطية وممثلي غرفة التجارة العربية الكونغولية، مما يمثل رمز التعاون المصري العربي الأفريقي والدولى. مع حضور مميز لعدد كبير من السفراء وممثلي السلك الديبلوماسي، ومشاركة وفود من كبار المستثمرين والمستثمرات ورجال وسيدات الأعمال في كوريا الجنوبية، بلجيكا، روسيا، الكاميرون، غينيا الاستوائية والدول العربية والخليجية من ممثلي 30 دولة عربية وأفريقية ودولية، مما سيعد فرصة مميزة لتعزيز التعاون في كافة المجالات التنموية والدولية.



وأشارت إلى ان المؤتمر والمعرض يستمر على مدى 4 أيام، وسوف يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك منها مع الجانب الكوري في مجالات مختلفة.



وأكدت د. هدى يسي أن المؤتمر يعقد في إطار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 2022 عام المجتمع المدني للتعاون مع الحكومات وصولا للتنمية المستدامة، وتحقيقا للشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني ولخطط التنمية الشاملة



وأشارت إلى أن المؤتمر في يوبيله الفضي، يعقد في ظل التحديات والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم خاصة مع تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وانعكاساتها على اقتصاديات وشعوب جميع دول العالم مما يعد انعقاد المؤتمر مبادرة من اتحاد المستثمرات العرب للمساهمة في ظل تلك التداعيات، ولتحقيق رؤى الرئيس السيسي، بتحقيق طفرة في الصادرات المصرية تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة إلى جانب العمل على ترويج وجذب للسياحة الخارجية لتحقيق عائد يصل إلى نحو 35 مليار دولار.



كما قالت هدى يسي أن المؤتمر سيشهد إقامة برنامج سياحي متميز «أسطورة التاريخ» بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي، على شرف الوفود المشاركة للترويج السياحي بمدينة الأقصر مهد الحضارة والتاريخ... أرض الفراعنة.