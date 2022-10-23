أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني ان المشاركة في «مؤتمر القمة العربية الخضراء» المنعقد برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات الشقيقة تهدف إلى تحديد مسار مستقبلي للتغير المناخي ووضع توصيات للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس للمناخ بحلول 2050.



وقال المزيني ان مؤتمر القمة العربية الخضراء شهد مشاركة نخبة من صانعي القرار والقياديين في الشأن البيئي ومنهم منسق الأمم المتحدة المقيم لدولة الإمارات د.دينا عساف والأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة «أريك» م.محمد الطعاني، ورئيس مؤتمر القمة العربية الخضراء ومستشار الطاقة والاستدامة والحوكمة البيئية د.جاغاناثان راماسوامي، والوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية يوسف آل علي، ومديرة عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دينا ستوري.



بدورها، ذكرت المستشارة الفنية ورئيسة لجنة الاستدامة، ممثلة جمعية المياه الكويتية في القمة م.هبة عباس انها شاركت في جلستين حواريتين خلال القمة الخضراء، الأولى كانت بعنوان «مناقشة دور إعادة استخدام المياه وتحلية المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مبينة أنها ناقشت مع الخبراء المشاركين بالجلسة أساسيات الأمن المائي وركزت على دور الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق اقتصاد مزدهر، وبيئة صحية ومجتمع حيوي، مشيرة الى أن الإبداع والشراكات الاستراتيجية تلعب دورا مهما في تحسين جودة خدمات المياه المقدمة للمجتمع، وضربت مثلا ناجحا في منطقة الخليج العربي وهي الشركة السعودية لشراكات المياه التي تعد نموذجا يحتذى في مشاريع شراكات المياه.



كما شاركت عباس في الجلسة الحوارية الختامية بعنوان «تقييم فرص وتحديات دمج الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة الحالية»، لافتة إلى أنها ناقشت مستقبل استقرار الشبكة وأمن الطاقة مع تدفق مصادر الطاقة المتجددة، مشددة على ضرورة البدء ببرامج كفاءة الطاقة على الفور مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات الأداء الرئيسية والجودة الأساسية لحماية تجربة المستخدم النهائية مع تلبية متطلبات الطاقة.