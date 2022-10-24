دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة ديمة قندلفت أنها لا تخشى الإفصاح عن عمرها، ولا تحتفظ بهذا السر كون عمرها موجودا على مختلف المواقع والحسابات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت ديمة، خلال لقائها ضمن برنامج «كلام نواعم» : «أحب أن أقول عمري الحقيقي حتى لو شاهدني الناس يقولون إنك تبدين أصغر بدلا من أن يقولوا العكس»، مشيرة إلى أن اهتمام المرأة بنفسها وبشكلها هو الأهم، وهذا ما يجعلها لافتة لنظر الجميع.



كما أشارت قندلفت إلى أنها تؤيد إجراء المرأة لكل ما يجعلها أجمل، حتى ولو كان ذلك بعضا من عمليات التجميل كالبوتوكس مثلا، إضافة إلى نمط الحياة الصحي مثل النوم والاستيقاظ في أوقات مناسبة بعيدا عن السهر، وممارسة الرياضة كونها الأهم.



من جهة أخرى، أكدت ديمة أن المرأة قادرة على التحمل أكثر من الرجل، وذلك من الناحية النفسية والجسدية، كما أنها تميل إلى عاطفتها في اتخاذ القرارات، مشددة على أن هذا لا يعني اتخاذها قرارات خاطئة.



وعلى الصعيد الفني، لا تزال قندلفت تشوق جمهورها لتطورات شخصية «فلك»، التي تجسدها في مسلسل «ستيليتو»، تلك الشخصية التي يبرز شرها بشكل واضح مع تتالي حلقات العمل.



يشار إلى أن مسلسل «ستيليتو» مأخوذ عن العمل التركي «جرائم صغيرة»، وهو من بطولة العديد من النجوم العرب، منهم: سامر المصري، ديمة قندلفت، قيس شيخ نجيب، كاريس بشار، ندى أبو فرحات، بالإضافة إلى: ريتا حرب، كارلوس عازار، والعمل من تأليف لبنى مشلح، وإخراج إندر إيمير.