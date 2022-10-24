القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة وفاء عامر أنها كانت تواظب على حضور الدروس الدينية، وتحرص على الاستفادة الدينية دائما، سواء من خلال الدروس أو البرامج التي تعرض عبر شاشات الفضائيات، موضحة: «استفدت كثيرا ولغتي تحسنت كثيرا، وأي شخص يرق قلبه عند سماع أي شيء متعلق بالدين، وكنت دائما أصل إلى مرحلة البكاء، والتردد على الدروس الدينية جعل قلبي أرق من الأول».



وأشارت عامر، في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج «البخت»، إلى أنها تذهب الى طبيب نفسي بسبب بعض الأدوار المعقدة التي تقدمها في أعمالها، قائلة: «أنا بروح لدكتورة نفسية، وأعتبرها صديقة، وبروح لها ساعات البيت، وبتساعدني إني أعدي مراحل في حياتي علشان ساعات بدور على نفسي ومش بلاقيها ومشاكل الشغل بتأثر على حياتي».