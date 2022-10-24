بيروت - بولين فاضل



عبّرت الفنانة هيفاء وهبي عن فرحها بالمشاركة للمرة الأولى في «موسم الرياض» بنسخته الحالية تحت شعار «فوق الخيال»، موجهة شكرها إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس «هيئة الترفيه» في المملكة العربية السعودية.



وغردت هيفاء عبر حسابها في «تويتر»: «كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدثا فخما على مستوى عالمي فوق الخيال».



وكان آل الشيخ قد أعلن في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن وهبي ومواطنتها الفنانة إليسا ستحييان «حفلة ضخمة» على مسرح «محمد عبده أرينا» 28 الجاري.