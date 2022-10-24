أطلقت الهيئة العامة للشباب الدورة التدريبية لبرنامج «المبادر المحترف» في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات الرقمية بالتعاون مع كلية الجونكوين الكندية، وبحضور المدير العام للهيئة د.مشعل الشاهين وسفيرة كندا لدى البلاد عاليا مواني.



وقال الشاهين في بيان صحافي أمس إن التدريب في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات الرقمية يعد أحد برامج مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي يعمل على توجيه الشباب نحو الصناعات التكنولوجية والرقمية وصقل مهاراتهم في ريادة الأعمال عبر ورش العمل التفاعلية.



وأضاف أن البرنامج الذي بلغ عدد المتدربين فيه 40 شابا وشابة يستمر بصورة مكثفة لتسعة أسابيع، لافتا إلى أن شركة بوينغ للطيران ستقوم باختيار أفضل 10 مشاركين في الدورة التدريبية لمقابلتهم والأخذ بأفكارهم وتقديم التمويل الممكن لمشاريعهم.



وأشار إلى أهمية البحث والتعلم بمختلف المجالات وأنه على المتدربين معرفة ميولهم وتحديد توجهاتهم وصقل مهاراتهم علاوة على تعلم تخصصات جديدة تواكب عصر التحول الرقمي.



وأوضح أن «المبادر المحترف» برنامج تأهيلي تدريبي مدته 3 أشهر للمهتمين بالمشاريع المختصة ويتضمن ورش عمل في إعداد دراسة جدوى وخطة المشروع وإعداد الدراسة والتقويم للمشروع إضافة إلى مبادئ وأساسيات المشروع التقني والمبيعات والتسويق وإعداد الدراسات الخاصة بالجهات التمويلية والمستثمرين والتوجيه والإرشاد.



وذكر أن التسجيل متاح بمختلف قطاعات البرنامج، داعيا الشباب الكويتيين إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.youth.gov.kw.