أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الرماية ترقية الحكمين الكويتيين الدوليين حكم رماية الخرطوش محمد جاسم الفهد وحكم رماية الرصاص علي عبدالله الكندري وحصولهم على التصنيف الأول للحكام بالاتحاد الدولي للرماية (A)، وذلك بعد خبرة طويلة من المشاركات الدولية لكلا الحكمين.



وبهذه المناسبة قال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي، ان الترقية جاءت بعد مثابرة وجهود كبيرة في مشاركات كثيرة لتحكيم البطولات العالمية بين كأس عالم وبطولات عالم وبطولات ودورات عربية وإقليمية ومشاركتهم في دورات تحكيم في الرماية الأولمبية نظمت تحت سقف مظلة الاتحاد الدولي للرماية.



وأشار العصيمي إلى أن نادي اتحاد الرماية الكويتي يزخر بعدد من الحكام الكويتيين الدوليين على مستوى عال من الكفاءة حاصلين على الإجازة الدولة للتحكيم من الاتحاد الدولي للرماية يصل عددهم الى 116 حكما دوليا في رمايات المسدس والبندقية ورماية الخرطوش.



هذا، وتم اختيار الحكم الدولي خالد عبدالله الجريد مندوبا فنيا للبطولة الآسيوية لرماية أسلحة الرصاص التي ستقام في اندونيسيا العام المقبل، وهو ما يؤكد على مدى كفاءة الحكام الكويتيين وقدرتهم على تحقيق النجاح والتميز ورفع علم الكويت في كل المحافل الدولية.