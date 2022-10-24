القاهرة - سامي عبدالفتاح



تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، تبدأ من الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، حيث يستضيف الإسماعيلي فريق غزل المحلة، وفي السادسة مساء يحل الداخلية ضيفا على الاتحاد السكندري وبعدها سيكون لقاء فيوتشر مع المقاولون.



وقبل مواجهة اليوم لفريق الإسماعيلي، أكد يحيى الكومي رئيس النادي أنه يقوم بدور مدير الكرة في الوقت الحالي بعد رحيل حسني عبد ربه، خاصة أنه كان المشرف على فريق كرة القدم حتى في وجود عبد ربه.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن أزمة قمصان الفريق قد تكون هي السبب الظاهر للجميع، بعدما تعاقد النادي مع شركة للملابس وخالف عبد ربه هذا القرار، لكنها ليست السبب الحقيقي، موضحا ان السبب في إقالته، تجاوزه حدود منصب مدير الكرة نتيجة لحماسه الزائد، وتدخلاته في مهام المدير الفني جاريدو.



من جانب آخر، حدد مسؤولو نادي الزمالك، غدا الثلاثاء موعدا للسفر إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، على ستاد هزاع بن زايد، في لقاء السوبر المحلي بين قطبي الكرة المصرية.