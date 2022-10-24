

الدوحة - فريد عبدالباقي



وصل رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، إلى البصرة لحضور وقائع قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» والمقرر لها غدا في «غراند ميلينيوم» بالبصرة، كما وصل إلى البصرة قيادات الاتحادات الخليجية لكرة القدم، وأعضاء المكتب التنفيذي.



وكان الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي والوفد المرافق قد وصل إلى البصرة أول من امس، وكان في استقبالهم الأمين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان ومستشار محافظ البصرة عقيل طالب.



واطلع الرميحي فور وصوله على التحضيرات المتعلقة بإجراء القرعة. وقال إن التحضيرات والاستعدادات جارية على أكمل وجه، وجميع الأمور اللوجستية تمت تهيئتها، ومنها ما يتعلق بترتيبات القرعة والبطولة بشكل عام وترتيب الاجتماعات المتعلقة باللجان العاملة في البطولة، فضلا عن مواعيد وصول المدعوين لحضور القرعة.



وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال عن مشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية الـ 8 في مراسم سحب القرعة غدا.

وأكد أن البطولة ستقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.