بيروت - ناجي شربل



ألحق الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم، خسارة اولى بالبرج المتصدر 3-1، في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة السابعة من الدوري العام الـ 63، ليرفع رصيده الى 17 نقطة في مركز الوصيف خلف البرج صاحب الـ 18 نقطة من 6 انتصارات.



وافتتح حسن معتوق التسجيل للأنصار في الدقيقة العاشرة بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الزاوية الأرضية اليسرى البعيدة لمرمى الحارس عبدالكريم صالح اثر تمريرة من المهاجم السنغالي الحاج مالك تال الذي أضاف ثاني الأهداف من انفراد في الدقيقة 31 اثر تمريرة «هدية» من معتوق الذي كسر مصيدة التسلل، وفي الدقيقة 48 سجل خالد التكجي هدف تقليص الفارق للبرج بكرة سددها من مشارف المنطقة في المقص الأيمن لمرمى الحارس الأنصاري هادي كنج، ولكن الحاج مالك عاد في الدقيقة 68 وسجل الهدف الثالث للأنصار بكرة سددها من داخل المنطقة على يمين الحارس صالح اثر «خذ وهات» مع معتوق. وهو الهدف العاشر للسنغالي مع فريقه هذا الموسم.



وعلى ملعب امين عبدالنور البلدي في بحمدون، انتزع الاخاء الاهلي عاليه نقاطه الثلاث الاولى في المسابقة بفوز أول على ضيفه السلام زغرتا 2-0، اذ سجل للإخاء الاهلي محمد ارناؤوط خطأ في مرمى فريقه ومحمد المصري في الدقيقتين 38 و61، ليغادر الفريق الجبلي المركز الأخير.

في حين عانى الفريق الزغرتاوي خسارته السادسة، واستقر رصيده عند 3 نقاط غنمها من الفوز على الحكمة بيروت في جونية 1-0.