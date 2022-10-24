أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية عبدالله العلي عن انطلاق دوري الرياضات الإلكترونية ويستمر لمدة 20 يوما تقريبا.



وقال العلي ان البطولات الإلكترونية متعددة اللاعبين تقدم للاعبين مساحة مهمة للتفاعل والتحفيز الذهني، مشيرا إلى أن اللاعبين يخططون وينظمون جهودهم واستراتيجياتهم الجماعية للتغلب على التحديات والصعاب التي يقابلونها في تلك الألعاب التي يتنافسون فيها بروح رياضية عالية.



وتتضمن فعاليات الدوري العديد من الألعاب الشهيرة ومنها لعبتا (Valorant - League of Legends) وسيكون مجموع الجوائز المادية 1600 دينار.

وستتم إقامة حفل انطلاق الموسم الأول من الدوري في صالة Gamma Game في منطقة السالمية وستقام النهائيات في صالة ألعاب Rush Arena في مدينة الكويت.



وسيشارك في الدوري أقوى الفرق الموجودة في الكويت وهي الفرق المسجلة والمعتمدة رسميا لدى النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية وعددها 14 فريقا بإجمالي مشاركة أكثر من 500 لاعب محترف، وسيشارك العديد من صناع المحتوى ومقدمي المحتوى الرياضي والمعلقين في فعاليات الدوري الإلكتروني الأول من نوعه في الكويت.