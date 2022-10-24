وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قال في مقدمته: ظهر في الصحف بتاريخ 2022/10/23 أن المدان في قضايا غسيل الأموال محمد شهيد الإسلام (النائب البنغالي) انه قد تنازل عن حصته في 3 شركات لصالح مواطن كويتي.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - ما مدى صحة هذا الخبر؟



2 - إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتنا حول كيفية نقل الحصص وإن كانت الشركات التي تم التنازل عليها من ضمن الشركات محل الاتهام أو محل الأحكام الصادرة بحق (النائب البنغالي) لجرائم غسيل الأموال وبيان ان كان هناك أي إجراء من قبل الوزارة بالتحفظ والمنع في تداول هذه الحصص من عدمه وبيان الإجراءات المتبعة في تداول ونقل الحصص في الحالات المماثلة المشتبه بها أو الصادر بها تقارير اتهام أو أحكام في قضايا غسيل الأموال؟