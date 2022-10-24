

أكد المدير المعين لجمعية الفردوس خالد الضويحي، أن خطة العمل تجري على قدم وساق لتقديم الشكل النهائي لبناء السوق المركزي «مول الفردوس» والذي سيكون نقلة نوعية سيستفيد منها كل أبناء المنطقة.



كما أوضح الضويحي أن خطة العمل التي أوعز بها لتخفيض المصاريف ورفع إيرادات الجمعية تجري حسب المخطط لها، وذلك تلبية لطموح المساهمين، وارتقاء بالعمل المؤسسي في الجمعية، لتحقيق الاهداف المنشودة لأبناء المنطقة، مؤكدا أن الخطة قامت على أسس التخلص من العمالة الهامشية التي تثقل كاهل الأرباح العامة للجمعية، وإعادة التدقيق في إيجارات الشركات الاستهلاكية، والعمل على تخصيص إيجارات للأرفف في لوازم العائلة، جنبا إلى التخلص من البضاعة الراكدة ورديئة الجودة، والتوجيه بعمل مقارنات الأسعار مع باقي الجمعيات والأسواق لتقديم أفضل سعر ممكن لأبناء المنطقة.



فيما لخص بدوره بعض النقاط المهمة في الخطة، والتي تهدف لتخفيض مصاريف الصيانة، ورفع إيجارات الفروع المستثمرة إن أمكن، والحصول على عقود جديدة بدعم أعلى، ونقل ودائع الجمعية لدى البنوك للحصول على دعم أعلى من تلك البنوك، والقيام دوريا بمهرجانات وعروض تخفيضية للعودة بالفائدة على المساهم وكسب ثقته.



وثمن الضويحي لفتات الشكر والتقدير التي وجهت له من أبناء المنطقة، مؤكدا أن هذه الثقة هي عماد العمل وأساس الاجتهاد الذي يطمح لتقديمه لأبناء منطقته، وأن أبوابه مفتوحة دائما لاستقبال أي اقتراحات تعود بالنفع على المنطقة وأبنائها، أو شكاوى للارتقاء بالعمل وجودته، مشددا على أن ثقة المساهم تعتبر أولويته الأولى في هذا السياق.