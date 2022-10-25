الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حقق منتخب قطر الأول لكرة القدم فوزا معنويا على نظيره منتخب غواتيمالا بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أمس الأول على ملعب لا روزاليدا بمدينة ملقة الإسبانية، على هامش معسكر العنابي الخارجي استعدادا لخوض غمار كأس العالم قطر 2022.



وفرض الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز السرية على المباراة الودية التي أقيمت خلف الأبواب المغلقة من دون حضور جماهيري أو بث تلفزيوني وذلك للحفاظ على سرية أداء العنابي في الأمتار الأخيرة قبل انطلاق مونديال قطر.



ومن المقرر أن يخوض العنابي مباراة ودية أخرى، أمام منتخب هندوراس الخميس المقبل، ثم يواجه منتخب بنما في 5 نوفمبر المقبل ضمن سلسلة مباريات ودية في معسكره الإسباني.



هذا، وأعلن نادي السد القطري موافقته على المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «WASL»، والتي تنطلق في 19 ديسمبر المقبل وتستمر المنافسات حتى مايو 2023.



وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة قد كشف عن الشعار الرسمي لدوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «WASL».



ويتكون شعار دوري السوبر لغرب آسيا «WASL»، من صورة تجمع أحرف «WASL» الأربعة على شكل كرة سلة لتعكس أهمية دوري السوبر لغرب آسيا «WASL»، في توحيد الدول الـ14 المشاركة. ويعد دوري السوبر لغرب آسيا «WASL»، محطة جديدة ومهمة للمنافسة للأندية في مناطق غرب آسيا والخليج، وستلعب مرحلة المجموعات ضمن المناطق الفرعية بنظام الذهاب والإياب، وستتأهل 6 فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليها أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.



وسيتأهل الفريقان المتأهلان إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغرب آسيا «WASL»، كأس آسيا للأندية البطلة 2023، حيث يصل بطلها إلى كأس الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA».