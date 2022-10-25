الدوحة - فريد عبدالباقي



يترقب عشاق كرة القدم الخليجية ما ستسفر عنه قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» التي تجرى اليوم في فندق «غراند ميلينيوم» بمدينة البصرة العراقية، وتقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وتوزع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (العراق) وبطل النسخة الأخيرة (البحرين) على رأسيهما.



وكان اتحاد كأس الخليج العربي وجّه الدعوات إلى العديد من نجوم الكرة الخليجية لحضور مراسم سحب القرعة، كما شهدت الأيام الماضية عقد الاجتماعات التنسيقية المتعلقة بلجان المسابقات والحكام والإعلام.



وتحلم دولة العراق بعد غياب أكثر من 43 عاما باستضافة النسخة المقبلة من كأس الخليج التي ستكون المرة الثانية في تاريخه بعد أن استضاف النسخة الخامسة في العاصمة (بغداد) على ستاد الشعب الدولي عام 1979، وتوج بلقبها المنتخب العراقي.



واعتبر نائب رئيس اتحاد كرة القدم أحمد عقلة أن المشاركة في مراسم قرعة «خليجي 25» والحضور إلى مدينة البصرة مؤشر دعم كبير للاتحاد العراقي لإنجاح البطولة، مضيفا: إننا نأمل أن يستمتع الجمهور العراقي بهذه الدورة، ونأمل فيها أيضا مشاركة مؤثرة للمنتخب الوطني الذي يمر بمرحلة بناء جديدة.



وشهدت مدينة البصرة وصول وفد اتحاد الكرة الذي يضم نائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة، وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان، والأمين العام صلاح القناعي، ومدير الإعلام والعلاقات العامة سطام السهلي، ومدير المنتخبات سعود المجمد، والحكم السابق محمد باجيه، واللاعب السابق جمال مبارك، ومدير الاتحاد محمد علي سيف. وكان في استقبال الوفد الأمين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان.



كما وصل الأمين العام للاتحاد الإماراتي، نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم محمد بن هزام الظاهري، وعضوا اللجنة أحمد الحرمي (قطر)، وخالد بن مقرن (السعودية).



وكانت اللجنة المنظمة لـ «خليجي 25» قد اعتمدت شعار البطولة الذي يحتوي على الرحالة «سندباد» والذي ظهر في المدن العراقية تزامنا مع مراسم سحب القرعة اليوم في البصرة.



ويراهن العراق على الحضور الجماهيري اللافت والمتوقع لإنجاح البطولة التي تتمتع باهتمام الجمهور العراقي، شأنه شأن بقية جماهير كرة القدم في المنطقة.



وقد تعثرت استضافة العراق لكأس الخليج اكثر من مرة بسبب المشاكل الأمنية من جهة وتحضيرات واستعدادات العراق من جهة ثانية، ففي عام 2014 نقلت بطولة «خليجي 22» إلى السعودية بقرار من رؤساء الاتحادات الخليجية بعدما كانت مقررة في العراق.



إلى ذلك، عقدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي اجتماعها بمشاركة صلاح القناعي، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما تم الاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة.



كما ناقشت اللجنة آلية إجراء القرعة وفقا للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير لـ«فيفا» لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند اجراء القرعة والمقرر لها اليوم الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحا.



وتنظم بطولة كأس الخليج لكرة القدم مرة كل عامين، وأقيمت نسختها الأولى بالبحرين عام 1970، والأخيرة كانت في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (10 ألقاب)، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من سلطنة عمان والإمارات، ولقب وحيد للبحرين.



اللجنة الإعلامية تعقد اجتماعها الأول بالبصرة



عقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية لبطولة «خليجي 25» بفندق جراند ميلينيوم بمحافظة البصرة أمس برئاسة أحمد زامل وبحضور خالد الكواري من قطر وسطام السهلي من الكويت، ومعاذ الخميسي من اليمن ويونس الغفري من عمان وسالم النقبي من الإمارات وأحمد ميرزا من البحرين وفيصل الطويهر من السعودية.

ووفقا لجدول أعمال اللجنة تم الاطلاع على اختصاصات اللجنة الإعلامية بناء على لائحة البطولة، وتم اعتماد اختيار خالد الكواري نائبا لرئيس اللجنة الإعلامية بناء على ترشيح من أعضاء اللجنة الإعلامية، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الإعلامية للبطولة والمصادقة عليها.



وناقشت اللجنة كذلك الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأمور الإعلامية للبطولة وأيضا الترتيبات اللوجستية الخاصة بالوفود الإعلامية الرسمية.