القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



قبل شد رحال قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلى العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، استعدادا لمواجهة الجمعة المقبل في كلاسيكو الكرة المصرية، على كأس السوبر المصري، نجح الفريقان في حصد الفوز الثاني على التوالي في مسابقة الدوري المصري، ضمن الجولة الثانية، إذ فاز الأهلي على أسوان بهدف وحيد من ضربة جزاء سجله المتخصص علي معلول، كما فاز الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح، ليحصد الفريقان 3 نقاط جديدة ورفعا رصيدهما الى 6 نقاط، بينما تعثر بيراميدز أمام المصري البورسعيدي بتعادل سلبي.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع منافسه الأهلي الجمعة المقبلة على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الكويت.



يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.



وعقب فوز الأهلي، صرح السويسري كولر المدير الفني للفريق بأنها كانت مباراة صعبة، فقد لعبنا جيدا في الربع ساعة الأولى، ولكن بعدما سجلنا هدف الفوز قمنا بأخطاء في التمرير وإنهاء الهجمات وهو ما أدى لحالة التوتر دون داع حتى نهاية اللقاء، ما يستدعي عملا أكبر في المرحلة المقبلة مع اللاعبين.



وضمن الجولة الثانية، تقام اليوم 3 مباريات، تجمع الأولى بين غزل المحلة والإسماعيلي، والثانية بين الاتحاد السكندري والداخلية، والثالثة بين فيوتشر والمقاولون العرب.