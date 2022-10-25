القاهرة - خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى، استعدادا لموسم الزراعة الشتوي، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أ.ح.هشام سويفي، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أ.ح.وليد أبو المجد، ومدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة اللواء أ.ح.عصام الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية اللواء أ.ح.توفيق سامي، ومدير مشروع «مستقبل مصر» العقيد طيار بهاء الدين الغنام.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصة في منطقتي توشكى بجنوب الوادي، ومشروع مستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة.



واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية.