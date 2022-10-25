القاهرة - ناهد إمام



أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، امس إطلاق حملة ترويج ضخمة محليا وعالميا، هي الأولى من نوعها منذ إنشائها، تحت شعار «مسار متكامل.. وجهة واحدة»، وذلك على مختلف المنصات الإعلامية محليا ودوليا، تزامنا مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.



وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية - في بيان - أن يأتي ذلك في إطار الخارطة الاقتصادية للجمهورية الجديدة، واتجاه الدولة المصرية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية.



وأضافت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف من حملة الترويج التعريف بمميزات الاستثمار في المنطقة والاختلاف عن مثيلاتها بخلاف مكوناتها، والفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاقها الممتد على مساحة 455كم2.



وأشارت إلى أن المنطقة الاقتصادية تتضمن 6 موانئ بحرية منها 3 تطل على البحر الأحمر هي السخنة والأدبية والطور، و3 أخرى تطل على البحر المتوسط وهي العريش وشرق وغرب بورسعيد، وهي موانئ تخدم 4 مناطق صناعية وتتكامل معها، وهذه المناطق تتمثل في المنطقة الصناعية بالسخنة ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية ومنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية ومنطقة أبوخليفة الصناعية.



كما تستهدف حملة الترويج شرح ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من حوافز استثمارية وتجهيزات في البنية التحتية والمرافق وشبكة الطرق والأنفاق العملاقة، التي يسرت الانتقالات للأفراد والبضائع من الموانئ للمناطق الصناعية والمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية، والتي جعلت منها أهم وجهات الاستثمار في العالم.



وتركز الحملة الترويجية على إلقاء الضوء على مجهودات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفترة الماضية، من أجل توطين صناعات الوقود الأخضر، لاستخدامه من أجل أغراض التصدير وتموين السفن به اعتمادا على الموقع الجغرافي المتميز وإمكانات المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.



بدوره، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن هذه الحملة الترويجية منقسمة لرسائل محلية داخل مصر، للتعريف بالمنطقة الاقتصادية كهيئة اقتصادية مصرية تمثل مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر، والتي وفرت 100 ألف فرصة عمل، وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول 2030.



وأضاف أن هذه الرسائل تستهدف المواطنين والمستثمرين المحليين على حد سواء، بالتوازي مع الحملة الدولية التي ستعرض في المنصات الإعلامية والمطارات والميادين الأشهر في دول «إنجلترا، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وفرنسا، والإمارات».



وأشار إلى أن الحملة الترويجية تنطلق بالتدريج عبر منصات التواصل الاجتماعي متمثلة في صفحات الهيئة ومواقعها الرسمية، ومنها للقنوات والشبكات الإخبارية التلفزيونية المصرية، ومطارا القاهرة الدولي وشرم الشيخ، وأهم الطرق والميادين بالقاهرة وشرم الشيخ، بجانب التدرج بالرسائل الإعلانية الدولية في المطارات الدولية والميادين ووسائل الإعلام من قنوات ومواقع إخبارية اقتصادية دولية للوصول للجمهور المستهدف عالميا، وذلك ضمن استراتيجية خلق الفرصة التي بدأتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) في 2020 لتمكين وتوطين عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة.