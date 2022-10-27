استمرارا لالتزام شركة الإنماء العقارية بأداء مسؤولياتها الاجتماعية تجاه موظفيها والمجتمع الذي تعمل فيه والبيئة، وزيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، وفي ضوء برنامج وخطط الشركة الاستراتيجية بدعم وتوجيهات مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية لرعاية المسؤولية المجتمعية، فقد قامت الشركة بتنظيم عدد من الحملات كمساهمة بسيطة منها لخدمة المجتمع.



ومن هذه الحملات الحملة السنوية لشركة الإنماء العقارية للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي والتي كانت تحمل شعار «قطرة من دمك حياة لغيرك»، حيث تمت إقامة الحملة بمقر الشركة الرئيسي ببرج الإنماء وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من قبل الموظفين المتطوعين والذين تسابقوا على تلبية الواجب الإنساني للتبرع بالدم.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية وإدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركة عنجري خليفة العنجري إن هذا الإقبال كان نتيجة زيادة الوعي لدى الموظفين بأهمية المسؤولية الاجتماعية وان لدم الإنسان قدسية عالية لدرجة أنه لا يمكن تصنيعه، الأمر الذي يجعل منا المصدر الوحيد للدم الضروري لإنقاذ الأرواح.