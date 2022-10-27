نظّم المركز المالي الكويتي «المركز» محاضرة توعوية لفرق عمله من السيدات حول سرطان الثدي، بالتعاون مع مستشفى طيبة، كإحدى مبادرات «المركز» لنشر الوعي الصحي بين موظفيه خلال شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض السرطان، وذلك إيماناً منه بأن سلامة موظفيه هي إحدى أهم أولوياته. وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية «المركز» للمسؤولية الاجتماعية والتي تعد إحدى ركائزها بناء القدرات البشرية ودعم التوعية في مجال الصحة، الأمر الذي يؤكد على أهمية دور «المركز» في نشر الوعي في المجتمع وحرصه على تعزيز الثقافة الصحية ضمن فئاته كافة.



وقدمت المحاضرة التوعوية التفاعلية د.ليلى الزغل المجالي، استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى طيبة، والتي سلطت الضوء على أهم المعلومات حول سرطان الثدي.



وفي تعليق لها على هذه المبادرة، قالت نائبة الرئيس لإدارة الإعلام والاتصال في «المركز» سندس سعد، : «نؤمن في «المركز» بأن الكشف المبكر والفحص المنتظم لسرطان الثدي قادر على أن ينقذ الحياة».