انطلاقا من تعزيز التزامها نحو المجتمع وكجزء من الجهود المبذولة للحرص على الاكتشاف المبكر للسرطان، عقدت شركة محمد ناصر الساير وأولاده ولكزس شراكة مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) لدعم حملة التوعية بسرطان الثدي.



يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين النساء حيث وصل عدد الحالات فيه إلى 2.3 مليون حالة في عام 2020 وذلك وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وهو ما يمثل 24.2% من إجمالي عدد حالات السرطان في العالم.



وقد أعلن الاستشاري السابق بوزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. خالد الصالح، مؤخرا عن إطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي تحت رعاية وزير الصحة السابق د. خالد السعيد. وعبر الصالح قائلا: «إننا نجدد دعوتنا للأمهات والفتيات إلى الاهتمام بفحص صحتهن بشكل دوري للكشف المبكر عن المرض. فالاكتشاف المبكر ينقذ الأرواح، وسرطان الثدي مرض قابل للشفاء إذا تم اكتشافه في مرحلته المبكرة،» مضيفا أنه يجب على جميع النساء فوق سن الأربعين إجراء فحص الماموغرام.



وصرحت مديرة التسويق لدى لكزس الكويت بدور فيصل الساير، قائلة: «نحن نتشرف بدعم حملة التوعية بسرطان الثدي (كسري لاتنكسري) في لكزس L-finesse في العاصمة مول، وان علامة لكزس تقدر الجهود المبذولة من الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان والتي تعكس التزاما قويا نحو هذه القضية النبيلة لتحسين صحة ورفاهية مجتمع النساء».



وقامت لكزس بدعوة الخبيرة الطبية د. ليندا الديري، صيدلي أول من حملة التوعية بسرطان الثدي، لتوضيح طرق تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. وقد أقيمت الفعالية في لكزس L-finesse في العاصمة مول في يومي الجمعة والسبت 21 و22 أكتوبر الجاري، وتم تقديم باقات الورود كعربون شكر للزوار.